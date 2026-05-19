Queja de vecina: "Si roban en el cementerio de Chacabuco es porque alguien compra"

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Una vecina envió esta tarde un mensaje al WhatsApp de Chacabuquero.
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"Hola Chacabuquero, hoy fui al Cementerio de Chacabuco a llevar un flores a mi papá y me encontre sin la jardinera. Hace 15 días pasó lo mismo con la jardinera del nicho de mi suegro. Veo que nadie se queja. Si roban las jardineras es porque alguien las compra", escribió Karina.
Consultadas fuentes cercanas al cementerio, se pidió a las personas que registran este tipo de robos que se acerquen a la administración para dar cuenta de la situación. Por otro lado, se está avanzando en la compra de cámaras de seguridad que serán controladas por el centro de monitoreo.
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