Alerta policial en la tarde de Chacabuco: Un demorado

Acusado.
Esta tarde hubo una que llevó a que varios patrulleros se dirigieran al Depósito judicial de vehículos de la Policía de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, fue encontrado un sujeto que estaría tratando de robar partes de los rodados que hay en el lugar. Justamente hoy la fuerza de seguridad bonaerense estuvo trasladando motos desde la Comisaría al depósito que está ubicado en el acceso Elguea - Román. Chacabuquero publicó una foto referida al tema en en Instagram y Facebook.
Este lugar comparte predio con la playa municipal de camiones, Defensa Civil, y el depósito de motos secuestradas por el Área de Tránsito.
El sujeto fue trasladado a la Comisaría.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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