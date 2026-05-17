Repuesta: "Soy el dueño de la perra y no pasó lo que contó la señora"

Respuesta a la queja de una vecina.
Se comunicó con Chacabuquero un vecino que dijo ser el dueño de la perra que forma parte de la queja de una vecina publicada previamente.
Volver a Chacabuquero.
Cabe recordar que la mujer manifestó su descontento por el trato recibido por la perra en la vía pública y contó que había seguido al dueño para comunicarle que para ella la habia "tirado como a una bolsa de papas"
"No fue así -escribió el vecino-. Quisimos subir a la perra a la camioneta pero la bajamos porque casi muerde a la nena. No es como dice la señora. Encima, por los gritos de la señora la nena quedo mal. No estaba en sus cabales".
El dueño del animal comentó que vive cerca del lugar donde ocurrió la situación.
Nota relacionada:
- Queja: "Tiró a la perra como a una bolsa de papas en Chacabuco"
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