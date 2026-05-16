Se vienen aumentos para el pasaje de tren a Chacabuco y las localidades

Programado.
El gobierno nacional autorizó aumentos en el pasaje de los trenes de larga distancia. Eso implica que viajar desde y hacia Chacabuco y sus localidades representará un gasto mayor para los pasajeros.
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Al parecer, habrá aumentos escalonados hasta septiembre. Estos son los precios de referencia en el ramal: Retiro – Junín: $19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre).
Hoy el coche la butaca Pullman del tren cuesta alrededor de 14.000 pesos y el de Primera, de 12.000 pesos, entre Junín y Retiro
Esta situación está relacionada con la política de reducción de subsidios aplicada por el gobierno nacional. Habrá que ver cómo impacta la misma en los precios de los boletos de colectivos de larga distancia. Muchas familias que tienen a hijos estudiando en Buenos Aires y La Plata habían optado por el tren ante el actual precio del colectivo.
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