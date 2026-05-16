sábado, 16 de mayo de 2026

Rompieron las vidrieras de un negocio de Chacabuco

Esta noche. Al parecer fue una moto. Se agregaron más fotos y datos a la nota.

Fueron dañadas las vidrieras de un negocio de Chacabuco esta medianoche.



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Una moto a toda velocidad habría ingresado  toda velocidad al local por una vidriera y salió por la otra. Al parecer, a la moto la venía persiguiendo la Policía y al intentar escapar termino incrustándose en el comercio. El conductor pudo salir rápidamente para seguir escapando.

Ocurrió en San Luis y Rivadavia. Al parecer la Policía detuvo a una persona a varias cuadras del lugar, en La Rioja y Callao.

Una de las vidrieras da a San Luis y la otra a Rivadavia. Sucedió pasada la medianoche. El local corresponde a una fiambrería que todavía no está abierta al público.


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