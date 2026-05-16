Rompieron las vidrieras de un negocio de Chacabuco

Esta noche. Al parecer fue una moto. Se agregaron más fotos y datos a la nota.
Fueron dañadas las vidrieras de un negocio de Chacabuco esta medianoche.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en San Luis y Rivadavia. Al parecer la Policía detuvo a una persona a varias cuadras del lugar, en La Rioja y Callao.
Una de las vidrieras da a San Luis y la otra a Rivadavia. Sucedió pasada la medianoche. El local corresponde a una fiambrería que todavía no está abierta al público.
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