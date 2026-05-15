"La cultura nacional en lo alto de la mano de un músico de Chacabuco"

Nota pedida.
Este jueves 14 de mayo de 2026, en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, de la Ciudad de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Nacional compuesta aproximadamente por 60 integrantes cuyo actual Director Principal es el suizo Emmanuel Siffert se presentó para interpretar dos de las cuatro obras selectas especialmente para el evento habiendo participado en su composición alumnos de la Universidad Nacional de las Artes (U.N.A) de todo el país.
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Luego del análisis de las mismas, Huber Javier Delauro músico chacabuquense y profesor egresado del Conservatorio Alberto Williams actualmente en ejercicio de la docencia en Chacabuco y en calidad de alumno de la carrera de Licenciatura en Artes Musicales con orientación en composición musical de dicha universidad, fue uno de los cuatro elegidos y convocado por el músico, compositor, Director y docente universitario Santiago Santero, de reconocida trayectoria nacional e internacional habiendo brindado conciertos en América (Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, EE UU) y Europa (Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, España, suiza), Ex Director de la Filarmónica de Bs. As. y de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Fue el propio maestro Santero quien en esta oportunidad se puso al frente de la dirección orquestal ejerciendo la tutoría del convocado.
La obra del chacabuquense consta de tres piezas para orquesta y su exposición tuvo una duración aproximada de una hora veinte minutos incluyendo este lapso la interacción originada entre el autor e integrantes de la Sinfónica en relación a dicha obra en presencia del público.
La pieza obtuvo amplia aceptación habiendo presenciado Huber junto al maestro Santero la exitosa interpretación producto de su esfuerzo en componerla y habiendo sido ejecutada nada más ni nada menos que por la prestigiosa Sinfónica Nacional, una de las mejores del mundo. Un orgullo para nuestra ciudad que en este caso a través de nuestro vecino pone en la cúspide a la cultura Nacional.
Firma:
Juliana Nari
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