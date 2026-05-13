miércoles, 13 de mayo de 2026

Atención: se suspenden dos trenes de pasajeros a Chacabuco

 

Para tener en cuenta. Motivo.

Este fin de semana se suspenderán dos servicios de trenes de pasajeros del ramal que une Retiró con Junín parando en Chacabuco y sus localidades.



Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

La medida obedece a mantenimiento de las vías férreas. Los servicios que se suspenden son el que parte de Retiró el sábado a las 18.00 y el que sale de Junín en la madrugada del domingo.

Esto quiere decir que el último tren a Retiró sale en la madrugada del sábado. Y el servicio desde Buenos Aires a Junín volverá a correr el domingo a las 18.00.

El Corte Perfecto, chanchería

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