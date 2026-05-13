Atención: se suspenden dos trenes de pasajeros a Chacabuco

Para tener en cuenta. Motivo.
Este fin de semana se suspenderán dos servicios de trenes de pasajeros del ramal que une Retiró con Junín parando en Chacabuco y sus localidades.
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La medida obedece a mantenimiento de las vías férreas. Los servicios que se suspenden son el que parte de Retiró el sábado a las 18.00 y el que sale de Junín en la madrugada del domingo.
Esto quiere decir que el último tren a Retiró sale en la madrugada del sábado. Y el servicio desde Buenos Aires a Junín volverá a correr el domingo a las 18.00.
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