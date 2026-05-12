martes, 12 de mayo de 2026

Retuvieron el auto que chocó con la moto en Chacabuco

Motivos.

La subsecretaría de tránsito informó que fue secuestrado el auto que participó en el choque ocurrido en la tarde de este día martes en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El Corte Perfecto, chanchería

Los motivos fue alcoholemia positiva por parte del conductor y falta de la documentación reglamentaria.  El choque sucedió en Andrés de Vera y Villegas. La conductora de la moto fue trasladada al Hospital en Ambulancia.

Nota relacionada:

- Una persona fue hospitalizada tras un choque


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Mix: Nuevos contenedores para Chacabuco - Educación Vial - Cicloturismo por Conti

- Una persona fue hospitalizada tras un choque

- Teatro Italiano: reconocidos actores se presentarán en Chacabuco

- Actividades por el Día de San Isidro Labrador en Chacabuco

- Necrológicas I

- Hubo otros dos accidentes en Chacabuco

- Violento accidente en la mañana de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Vehículos secuestrados - Choque - Incendio

Todavía se habla de esto:

- Varias empresas presentaron ofertas para hacerse cargo de la ruta que atraviesa Chacabuco

- Festejan el aniversario en un pueblo cercano a Chacabuco

- Procedimiento de Tránsito en Chacabuco

- Queja de una vecina de Chacabuco

- Pavimentan un sector de Chacabuco que era fuente de críticas

- Jugadores de Chacabuco salieron campeones en Buenos Aires

- Mix de Chacabuco: Problemas entre vecinos - Operativo de Castración - Se puso fría la cosa

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Vecino acosado - Socorrieron a una mujer - Inspección






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)