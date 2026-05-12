Retuvieron el auto que chocó con la moto en Chacabuco

Motivos.
La subsecretaría de tránsito informó que fue secuestrado el auto que participó en el choque ocurrido en la tarde de este día martes en Chacabuco.
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Los motivos fue alcoholemia positiva por parte del conductor y falta de la documentación reglamentaria. El choque sucedió en Andrés de Vera y Villegas. La conductora de la moto fue trasladada al Hospital en Ambulancia.
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