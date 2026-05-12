Desde Chacabuco reclamaron por el financiamiento universitario

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Está noche con el Centro Universitario de Chacabuco de fondo se realizó una jornada para pedir al gobierno nacional la aplicación de la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso de la Nación.
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Hubo palabras de docentes y alumnos de carreras terciarias y universitarias de Chacabuco. El intendente Rubén Darío Golia estuvo presente e hizo uso de la palabra en defensa de la educación universitaria pública.
En este video se puede escuchar al docente Marcelo García de la Universidad Tecnológica Nacional. Dijo que nadie se salva solo:
Cabe recordar que este martes hubo una marcha por el mismo tema en la Ciudad de Buenos Aires.
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