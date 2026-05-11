Pavimentan un sector de Chacabuco que era fuente de críticas

Firma de contrato y presupuesto.
Está mañana se llevó a cabo la firma de un contrato para la pavimentación de la calle Santiago del Estero a la altura del barrio Procrear.
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Las partes del convenio son la Municipalidad de Chacabuco y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada. El pavimento se entenderá entre las calles Discépolo y 638. Se trata de un sector de Santiago del Estero que había generado muchas críticas de parte de los vecinos del barrio Procrear porque en la administración de Víctor Aiola se había comenzado con trabajos de pavimentación que nunca se terminaron. Las cuadras quedaron bajas y se taparon los desagües. Justamente tras la tormenta de San Isidro Labrador de 2026 el barrio se inundó. A lo largo de los años Chacabuquero publicó varias notas con quejas sobre la situación.
El presupuesto para la pavimentación de 4 cuadras y 4 bocacalles es de 383 millones de pesos. En el acto de firma del contrato estuvieron presentes algunos vecinos.
Cuando se terminen estos trabajos, Santiago del Estero será una de las calles con mayor cantidad de cuadras pavimentadas en la ciudad de Chacabuco. Hay que tener en cuenta que atraviesa los barrios Los Pioneros, San Antonio y Procrear.
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