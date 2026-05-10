Se comenzaron a escuchar las motos en Chacabuco

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Distintas repeticiones municipales participan esta tarde en un operativo sobre concientización en temas de seguridad vial en Chacabuco en la plaza 5 de Agosto.
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Cuando Chacabuquero preguntó a los presentes si se había registrado alguna novedad en los controles de Tránsito de la noche, el comentario fue que "estuvo planchando" todo lo que tiene que ver con la circulación de motos.
Al parecer, algunos motociclistas con escapes ruidosos eligieron salir en la tarde de este domingo. Se los pudo ver del otro lado de la ciudad, en la zona de la plaza Belgrano.
En lo que respecta al operativo de concientización,el personal municipal está dialogando con los vecinos que pasan la tarde en la plaza 5 de Agosto. Algunos hasta le convidan mates. Hay un gazebo con folletos y el Área de Tránsito montó puntos de control en el acceso Juan XXIII.
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