Pasan los años y no se cubre este importante cargo para Chacabuco

Hay otros.
Siguen pasando los años y no se ha podido cubrir un cargo de importancia para la Justicia en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El mismo fue creado en el 2021 por la Legislatura Bonaerense y desde entonces no hubo novedades. Se trata del Juzgado de Familia que en Chacabuco descomprimiría la labor del Juzgado de Paz Letrado.
En el proceso de elección de jueces y juezas participan el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo provincial y el Senado. En la actualidad el trámite de nombramiento está retrasado. Hay pliegos en el Ejecutivo y en el Senado no se ha conformado la comisión de Asuntos Constitucionales.
Hoy el diario Democracia se Junín recordó que tampoco se han cubierto otros cargos del Departamento Judicial de Junín relacionados con Chacabuco: Asesor de Incapaces y Defensor oficial ante el Fuero Civil, Comercial y de Familia.
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