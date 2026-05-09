Mix: Llegó la bomba - Jornadas deportivas - El fin de una época en Chacabuco

Breves.
Bomba. El intendente Rubén Darío Golia, a través de sus redes sociales, informó que llegó la nueva bomba de agua para el barrio Las Marías.
Volver a Chacabuquero.
Jornada. El viernes 15 de mayo desde las 17.30 en el polideportivo municipal se desarrollará una jornada de actualización del deporte. Organizan la Dirección de Deportes y la Liga Deportiva de Chacabuco. "Estas jornadas proponen una mirada interdisciplinaria que brinde herramientas concretas para motivar el crecimiento de cada formador y entrenador, siempre bajo un marco de calidad, inclusión y seguridad deportiva", se informó.
Gas. Chacabuco está entre los municipios en los que los habitantes con gas natural afrontarán una baja de los subsidios si se aprueba un proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional. Hasta ahora eran beneficiados por regimen de la "zona fría".
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Motociclista lesionó a una agente de tránsito en Chacabuco
- Pasan los años y no se cubre este importante cargo para Chacabuco
- ¿Volverán los pitufos a Chacabuco por la inseguridad?
- Anoche fue el momento de soplar en Chacabuco
- Se suspendieron dos actividades programadas en Chacabuco
- Una novedad meteorológica importante para Chacabuco y la zona
-Hubo más inspecciones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mix de Chacabuco: Maquinistas formados - Fueron por más carreras - Capacitación de libertaria
- Alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Más datos de la vecina accidentada en Chacabuco
- Robos ocurridos en Chacabuco en las últimas horas
- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Más datos del choque en un barrio de Chacabuco
- Problemas con animales en Chacabuco y el campo
- Incendio causó graves daños en una propiedad de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se volvió un estorbo y se lo hicieron notar en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario