Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: María Esther Bird, Matías Ariel García, Fernando Daniel Nanni, Miguel Agustín Tamborini, Justiniano Torres
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