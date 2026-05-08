Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ruta 7 a la altura de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Volcó el acoplado cargado con soja de un camión Mercedes Benz. El chofer, de apellido Fogonsa, no sufrió lesiones. Ocurrió en el kilómetro 207, en la rotonda del Sol. Los granos quedaron junto con el trailer en la blanquina.
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