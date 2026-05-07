Aprenderán por las buenas o por las malas en Chacahuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre los controles del miércoles. Llama la atención la cantidad de vehículos que estaciona en la ciclovía.
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Se retuvo una motocicleta por circular sin licencia de conducir sin y falta de chapa patente. Se labró un acta de infracción por circular utilizando el teléfono celular; y un acta de infracción por girar en U. Un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (obstruyendo cono de visibilidad). Se labraron 18 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
Se retuvo una motocicleta por falta de luces y chapa patente. Se labraron cinco actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
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