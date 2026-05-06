La alerta ya es naranja para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional sumó al pronósticonuna alerta naranja para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es por tormentas para la madrugada del jueves. Se mantienen las alertas amarillas para la tarde y la noche de este miércoles. Los distritos cercanos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
Hay anunciadas lluvias hasta la noche del jueves y luego se habla del aumento de la velocidad del viento. La temperatura comenzará a descender desde la madrugada del viernes.
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