Vecino de Chacabuco detenido por tráfico de drogas

Procedimiento.
Personal de la Delegación de Investigación del Tráfico de Drogas de Junín detuvo a una persona con domicilio en Chacabuco.
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Se lo acusó de haber intentado ingresar más de medio kilo de cocaína en Junín en compañía de una mujer que tiene domicilio en la vecina ciudad pero es oriunda de San Luis.
Se realizaron 3 allanamientos. Dos de ellos fueron en domicilios particulares de Junín y el restante en la cárcel, dado que se estableció que un detenido en el lugar identificado como Tato sería el cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas que ya había sido objeto de allanamientos meses atrás.
El auto en el que circulaba el chacabuquense es un Ford Fiesta. Se cree que junto con la mujer tenían la función de trasladar la droga. La Investigación está a cargo del Juzgado Federal de Junín. El procedimiento se llevó a cabo el 1° de Mayo pero fue dado a conocer este miércoles.
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