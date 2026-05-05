Que en paz descanse: Daniel.
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- Hugo Daniel Salaro "Nito". Falleció a los 69 años. Casa de duelo: La Rioja 57. Sepelio a las 15.00
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