Entendieron a la fuerza cuál es el punto débil de los motociclistas de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó detalles sobre el resultado del operativo de control implementado este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación y falta de casco dos de las mismas conducidas por menores de edad. Dos licencias de conducir por circular sin casco. Se labró un acta de infracción por girar en U.
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