Daluisio: "Este gobierno está traicionando nuestra soberanía"

Acto por el 44° aniversario del Hundimiento del Crucero General Belgrano.
El referente del Centro de Combatientes de Malvinas, Carlos Daluisio, reiteró sus criticas al gobierno de Javier Milei. Fue en el acto en Chacabuco por el 44° del Hundimiento del Crucero General Belgrano en la guerra de Malvinas.
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Fue en la plaza Belgrano. Daluisio justificó su postura sosteniendo el respeto y memoria h los compañeros de Chacabuco fallecidos en el Hundimiento.
"Tengo que decirle a toda la sociedad que hay que reflexionar y aprender a defender nuestra soberanía, nuestra patria -expresó-. No le podemos fallar a toda esta gente que hizo semejante sacrificio".
"Estamos viviendo momentos muy difíciles pero tenemos que dar la batalla -agregó-. Estamos ante un gobierno que está traicionando nuestra soberanía Estamos viviendo a momentos muy peligrosos. Todos tenemos la obligación de defender la soberanía".
Además de Daluisio, quien brindó un discurso fue el intendente Rubén Darío Golía.
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