sábado, 2 de mayo de 2026

Para tener en cuenta en estas noches en Chacabuco

 


Decisión.

El pronóstico del tiempo indica que las próximas noches serán las más frías en lo que va del año en Chacabuco y la zona.



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La nueva granja de Chacabuco
La Nueva Granja

Un dato a tener en cuenta para todos los que hagan alguna actividad nocturna es que en las madrugadas del domingo y el lunes la temperatura mínima puede tener un piso de 4 grados centígrados. 

Recién el miércoles la temperatura vuelve a subir junto con el aumento de las probabilidades de lluvia.



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