viernes, 1 de mayo de 2026

Policiales de Chacabuco: un demorado y un lesionado

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

En las calles de la ciudad.

En medio del feriado por el Día del Trabajador en Chacabuco se dieron alternativas violentas.



Volver a Chacabuquero.

Por un lado, la Policía demoró a una persona de sexo masculino por no respetar una restricción de acercamiento a familiares,en inmediaciones de Ituzaingó y Quintana.

Por otro, una ambulancia trasladó a un hombre que prestaba lesiones sangrantes, a pedido de la Policía. Esto sucedió en inmediaciones de San Lorenzo y Mármol. De hecho, una efectiva policial acompañó al personal médico en el móvil del SAME. 

Ambas situaciones podrían haber estado relacionadas.

También hubo un altercado entre dos personas en inmediaciones de Entre Ríos y Villegas en el que debió intermediar la Policía.


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