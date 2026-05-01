Policiales de Chacabuco: un demorado y un lesionado

En las calles de la ciudad.
En medio del feriado por el Día del Trabajador en Chacabuco se dieron alternativas violentas.
Volver a Chacabuquero.
Por un lado, la Policía demoró a una persona de sexo masculino por no respetar una restricción de acercamiento a familiares,en inmediaciones de Ituzaingó y Quintana.
Por otro, una ambulancia trasladó a un hombre que prestaba lesiones sangrantes, a pedido de la Policía. Esto sucedió en inmediaciones de San Lorenzo y Mármol. De hecho, una efectiva policial acompañó al personal médico en el móvil del SAME.
Ambas situaciones podrían haber estado relacionadas.
También hubo un altercado entre dos personas en inmediaciones de Entre Ríos y Villegas en el que debió intermediar la Policía.
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