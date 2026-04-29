Lo agarraron cuando sólo le faltaba la punta en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control realizado este miércoles en Chacabuco
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Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas conducida por un menor de edad.
Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron un acta de infracción por conducir utilizando el teléfono celular; un acta de infracción por circular a contramano; un acta de infracción por arrojar agua a la vía pública; un acta de infracción por realizar poda sin autorización; un acta de infracción por girar a la izquierda.
Fueron secuestrados tres automóviles retenidos por no dar cumplimiento con el acta de intimación (vehículo en estado de abandono en la vía pública)se labraron actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
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