Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Alicia Mabel Viciconti
- Alejandro Gabriel Eliceiry.
- Vidal Carlos Portillo.
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