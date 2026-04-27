Se dictará en Chacabuco la carrera de Maestro Mayor de Obras

Novedad.
Se podrá cursar en Chacabuco la Tecnicatura de Maestro Mayor de obras.
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Esta carrera de nivel superior será dictada por la Escuela de Educación Tecnica. Hay un cupo para 30 alumnos. La inscripción se abre este martes en Pueyrredón 121. Es requisito contar con título secundario. Tendrán prioridad las personas que ya estén trabajando en el sector. La cursada es de 3 años en horario nocturno. Se aprenderá a dibujar planos y organizar obras. Si el título se homologa oficialmente, el egresado podrá firmar obras de hasta dos pisos de altura.
Esta propuesta fue presentada en el despacho del intendente municipal Rubén Darío Golia en compañía de la jefa de inspectores de Educación Andrea Castronuevo, el director de la escuela Aimoré Papini, y el funcionario Javier Estévez.
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