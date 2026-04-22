Realizan la autopsia de un fallecido

Causa.
Avanza paso a paso un sumario iniciado a raíz del fallecimiento de una persona en la ruta 205 en la que está involucrado un chofer de camión de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El cadáver fue enviado desde Lobos, donde ocurrió el incidente, hasta la morgue de La Plata para realizar una autopsia. Hasta esta tarde, los restos del fallecido, llamado César Benito Delía, de 83 años, no había sido entregado a su familia. Su cuerpo fue arrollado por transporte de cargas que guiaba el chacabuquense, de 41 años, a la altura del kilómetro 103 de la mencionada ruta.
También hasta ahora el sumario judicial está caratulado como "Homicidio culposo" que es la que usa cuando se da una muerte en un siniestro vial. Instruye una Fiscalía de Saladillo.
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