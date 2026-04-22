Comerciante de Chacabuco quedó en una situación desesperada

Incertidumbre.
Una comerciante de Chacabuco está viviendo una situación deseperada por la incertidumbre que le generó una venta.
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Todo parece indicar que la estafaron, pero alberga la posibilidad que se haya tratado de un error. Decidió hacer pública la situación para sacarse las dudas.
Ayer a la tarde la comerciante le vendió 1 kilo y medio de milanesas de pollo, 3 kilos de pata muslo, 1 kilo y medio de alitas de pollo, un paquete de fideos y otro de sal a una mujer que era la primera vez que entraba al local de su granja. El importe total rondó los 37 mil pesos. La clienta dijo que pagaba por transferencia bancarias con alias y le mostró a la comerciante la pantalla del celular que mostraba que se había concretado la operación. Luego se marchó.
Pero la transferencia no llegó. Así que primero salió a buscar ayuda en las redes sociales para ver si hubo un error de parte de la clienta, o se registró una demora en la gestión de la transferencia o deliberadamente la estafaron con una aplicación móvil que simula que movimientos de dinero de manera electrónica.
La inflación, las nuevas manera en la que circula el dinero y la inseguridad desde hace bastante tiempo que han derivado en que la gente use las transferencias bancarias como forma de pago. No necesariamente son operaciones en negro porque se pueden asentar en la contabilidad y declararlas por parte de los vendedores que las reciben. Sin embargo también se crearon aplicaciones que permiten hacer transferencias truchas con las que hay personas que se aprovechan de comercios como kioscos o despensas, principalmente, que tienen mucho movimiento de clientes y los responsables no tienen tiempo de esperar que se notifique el movimiento en sus cuentas. En algunos negocios se suele pedir que el comprador deje un número de teléfono de contacto u otros cuentan con cámaras de seguridad que al menos registran los rostros de los compradores.
Asi que la comerciante de la granja todavía espera que la mujer vea la publicación en las redes sociales o en esta nota y se acerque a aclarar la situación o todo termine siendo una estafa.
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