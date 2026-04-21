martes, 21 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Irma.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Norma Irma Benítez viuda de Maida. Falleció a los 85 años. Casa de duelo: Urquiza 135. Sepelio: 22 de abril a las 15.00.

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