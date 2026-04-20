Dañaron su vehículo y se fueron en una avenida de Chacabuco

Búsqueda.
Un vecino está tratando de ubicar a quien daño su vehículo este mediodía.
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El rodado, SUV, estaba estacionado en Perón y Quintana. El dueño compartió la situación en las redes sociales estableciendo que la situación ocurrió entre las 11.20 y las 11.35. Agregó que encontró huellas que indican que el vehículo pudo haber sido impactado por un camión con acoplado. El vecino se llama Lucas Alfredo Cassino.
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