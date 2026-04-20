Mix: Manifestación en la Anses de Chacabuco - Daletto con Golía - Juguetes para los niños

Breves.
Petitorio. Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires concurrieron este lunes a las oficinas de la Anses de Chacabuco. Entregaron un petitorio para que se garanticen fondos de la Anses y la Nación para el Instituto de Previsión Social de los que depende las jubilaciones y pensiones de empleados públicos bonaerenses. Contaron con el respaldo de Consejeros Escolares.
Volver a Chacabuquero.
Reunión. Marcelo Daletto estuvo este lunes en el Palacio Municipal junto al intendente Rubén Darío Golía. Ambos encabezaron un encuentro con empresas para promover herramientas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que Daletto es director de la entidad financiera.
Juguetes. El responsable se Asuntos Municipales de Chacabuco, Hugo Moro, estuvo hablando con el área de Niñez y Adolescencia sobre la gestión de ludotecas para los Centros de Atención a la Infancia de Cucha Cucha y Castilla.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Dañaron su vehículo y se fueron en una avenida de Chacabuco
- Auxiliaron a una anciana en Chacabuco
- Tres alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona
- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco
- Accidente con heridos entre Chacabuco y Carmen de Areco
Todavía se habla de esto:
- Choque con personas trasladadas al Hospital
- Un demorado en la tarde de Chacabuco
- Robo en el centro de Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín
- Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona
- Hizo algo molesto y fue multado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario