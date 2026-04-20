Auxiliaron a una anciana en Chacabuco

Buena actitud.
Una mujer de la tercera edad fue auxiliada este mediodía gracias al buen gesto de un vecino.
Volver a Chacabuquero.
La mujer de 82 años había sufrido una caída en su casa temprano en la mañana. Recién recibió ayuda cuando la vio a través de una ventana, un plomero que fue a hacer una reparación en el PH donde reside. Fue este último quien llamó a la Policía y de esta manera se pudo gestionar la llegada de una ambulancia del SAME para brindar asistencia medica a la mujer para trasladarla al Hospital.
Ocurrió en inmediaciones de Pellegrini y San Martín.
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