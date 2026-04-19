Robo en el centro de Chacabuco

De noche.
En las últimas horas se registró un robo en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien sustrajo una moto Gilera Smash 110 color rojo que estaba estacionada en Primera Junta entre Zapiola y Alberdi. Si alguien tiene algún dato que se comunique con el 911.
Amenaza. Varios móviles respondieron esta mañana a una emergencia de violencia de género. Ocurre que un sujeto se presentó en el lugar de trabajo de su ex pareja amenazando con dañar su moto. Cuando los patrulleros llegaron al lugar el acusado ya se había retirado. Al parecer entre ambas partes hay una medida judicial de no acercamiento. Ocurrió en inmediaciones de Yrigoyen y Fages.
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