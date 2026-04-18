Policiales de Chacabuco: Robo - Extraño hallazgo - Tirado

Madrugada.
Robo. Un vecino puso en conocimiento de la policía que esta madrugada le robaron los crickets del auto. Al parecer, se dio cuenta de la situación cuando lo despertaron voces de menores y decidió salir a la parte externa de su casa donde estaba su rodado. Los gatos mecánicos estaban bajo el capot. De allí se los robaron. Ocurrió en Inmediaciones de Juan Manuel de Rosas y Liniers.
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Hallazgo. Un vecino encontró fuera de su domicilio un auto abandonado. Le habían colocado una piedra en el acelerador. El coche es un Ford Escort. Fueron convocada la Policía y Tránsito. El vehículo fue retenido. Ocurrió en Pinto entre Rocha y Juan Manuel de Rosas.
Tirado. Una mujer encontró tirado en la vereda de su casa a una persona de sexo masculino, esta madrugada. Llamó a la Policía. Se determinó que el sujeto estaba alcoholizado y se había quedado dormido mientras buscaba la llave de la casa en el piso. Ocurrió en Rawson entre Belgrano y Rivadavia.
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