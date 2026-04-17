Tardó en responder y no hubo perdón en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los procedimientos realizados este viernes en Chacabuco.
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Se labraron actas de infracción por sacar ramas a la vía pública, un acta de infracción por lavar vehículo en la vía pública, cinco actas de infracción por girar a la izquierda, se labraron actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
Se labró un acta de infracción por estacionar un camión en zona no permitida.
Se retuvo un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación por vehículo en estado de abandono.
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