Carta de vecinos de Chacabuco al intendente por un reclamo

Nota pedida.
Doctor Rubén Darío Golía, intendente de Chacabuco, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra profunda preocupación por la situación actual de la red vial rural en nuestro distrito, la cual resulta fundamental para el desarrollo productivo, social y económico de la región.
Volver a Chacabuquero.
En los últimos tiempos, se ha evidenciado una marcada falta de infraestructura adecuada en los caminos rurales, lo que dificulta seriamente la circulación, especialmente en épocas de cosecha. Esta situación impacta directamente en la producción agropecuaria, el transporte de insumos y mercadería, así como también en la calidad de vida de quienes habitan y trabajan en el ámbito rural.
Asimismo, consideramos que existe un evidente mal aprovechamiento de los recursos destinados a este sector. La ausencia de planificación eficiente y de criterios técnicos claros en la ejecución de las obras deriva en intervenciones poco duraderas y de bajo impacto, que no logran dar solución a los problemas estructurales existentes.
A esto se suma una preocupante falta de organización en los trabajos realizados. La discontinuidad en las tareas, la escasa coordinación y la falta de mantenimiento sostenido en el tiempo generan que los esfuerzos realizados pierdan efectividad rápidamente, obligando a reiterar trabajos sin obtener mejoras reales y sostenibles.
Entendemos las dificultades que implica la gestión de los recursos públicos, pero creemos firmemente que, con una adecuada planificación, control y ejecución, es posible optimizar los resultados y brindar soluciones concretas a esta problemática que afecta a una gran parte de la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos se tomen las medidas necesarias para mejorar la infraestructura vial rural, optimizar el uso de los recursos disponibles y establecer una organización. más eficiente en los trabajos, con el objetivo de garantizar caminos en condiciones adecuadas durante todo el año.
Sin otro particular, quedamos a la espera de una pronta respuesta y de acciones concretas al respecto.
Saludamos a usted atentamente.
Firmas en documentación de papel
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