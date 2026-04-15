Se conocieron los nombres de los demorados por estafas en Chacabuco y la zona

La banda de los falsos dirigentes.
En las últimas horas se conocieron las identidades de todos los demorados y detenidos por una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Chacabuco.
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Se trató de una banda que cometía estafas en ciudades de la zona haciéndose pasar por dirigentes de clubes de fútbol como San Martín de Chacabuco para acordar compras de mercadería que luego trasladaban en fletes hasta Junín pero nunca pagaban y luego la revendían en negro.
Hubo allanamientos en Junín y Pergamino. La Policía secuestró distintos tipos de mercadería como baldes de pintura, celulares y una moto. Al parecer, los cabecillas de la banda serían internos de las unidades carcelarias de Junín.
Los sospechosos arrestados son: Nicolás Ratto (de 35 años), María Mercedes Gorbalán (59), Antonio Gabriel González (40) y María de Los Ángeles Galván (27). Quedaron detenidos Bruno Federico Ubillos (33, interno de la Unidad Penal 16), Rodrigo Adrián Moliere Suárez (24, interno de la Unidad Penal 13), Emanuel Ibañez Simeón Kevin (20), Adrián Orlando Alonso (57) y Eliana Andrea Alonso (31). Hay dos personas investigadas que permanecen prófugas.
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