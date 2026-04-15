Que en paz descanse: Noemí y Catalina.
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- Herminia Noemi Menta viuda de Brigantini. Falleció a los 85 años. Casa de duelo: Elguea - Román 13. Sepelio: 16 de abril a las 13.00
- Maria Catalina Dundich viuda de Martelli. Falleció a los 87 años. Casa de duelo: Andes 244.
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