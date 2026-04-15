Una vecina de Chacabuco dio a conocer una violenta situación

En primera persona.
Una vecina de Chacabuco dio a conocer que sufrió una violenta situación en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
A través de una publicación en las redes sociales informó que 3 sujetos de alrededor de 18 años ingresaron a su casa para cometer un ilícito. Al parecer, tanto la vecina como miembros de su familia fueron agredidos porque en la misma publicación se preguntó si los ladrones querían robarles o matarlos.
La mujer acompañó la publicación con una foto en la que se ve una gorra con un logo de los Chicaho Bulls y una faca u objeto punzante de fabricación casera, que dejaron en el lugar los ladrones.
En diálogo con Chacabuquero, la mujer comentó que los tres sujetos ingresaron al patio de su casa. Su hijo forcejeó con uno de ellos y fue entonces cuando se le cayó la gorra y la faca.
La.vecina comentó que no denunció la situación ante la Policía.
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