miércoles, 15 de abril de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Es amarilla por lluvias, para la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

No se pronostican lluvias para el resto del jueves.


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