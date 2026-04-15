Accidente cerca de una escuela de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en las calles de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. La conductora del rodado del menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia. La persona que iba en el auto se dirigió al nosocomio para ver cómo estaba la motociclista. Ocurrió en Maipú y Catamarca, a una cuadra de la escuela primaria 3.
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