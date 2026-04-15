La Municipalidad convocó a los ruralistas y transportistas de Chacabuco

Reunión urgente.
El Municipio de Chacabuco, a través de sus diferentes áreas, convocó a autoridades de la Sociedad Rural, Federación Agraria y la Cámara de Transporte a una reunión de trabajo que se llevará a cabo mañana jueves.
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La convocatoria tiene como objetivo que todas las partes participen en la planificación conjunta de obras de reparación y mejora de los caminos rurales.
Desde el Municipio adelantaron que el encuentro se realizará a las 08:00 horas en el Palacio Municipal.
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