miércoles, 15 de abril de 2026

"Llevamos el caso del contrato de limpieza de contenedores al Tribunal de Cuentas"

 


Comunicado.

Desde el Bloque de Concejales UCR-PRO presentamos una consulta formal ante el Tribunal de Cuentas para que analice la contratación del servicio de limpieza de contenedores por más de 61 millones de pesos.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Queremos saber si está justificado tercerizar un servicio que el Municipio ya venía prestando con personal, equipos y estructura propia

Hoy no hay información que indique que esa estructura haya sido reasignada o dejada de utilizar, lo que abre un interrogante serio: si el Municipio sigue sosteniendo su propio sistema y además paga más de 5 millones de pesos mensuales a un tercero, podríamos estar ante una doble erogación de fondos públicos.

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Por eso pedimos la intervención del Tribunal, para que analice el expediente y determine si esta contratación cumple con los principios de legalidad, razonabilidad y uso eficiente de los recursos públicos.


Firma: 

Bloques de Concejales UCR - Pro de Chacabuco


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