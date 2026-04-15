"Llevamos el caso del contrato de limpieza de contenedores al Tribunal de Cuentas"

Comunicado.
Desde el Bloque de Concejales UCR-PRO presentamos una consulta formal ante el Tribunal de Cuentas para que analice la contratación del servicio de limpieza de contenedores por más de 61 millones de pesos.
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Queremos saber si está justificado tercerizar un servicio que el Municipio ya venía prestando con personal, equipos y estructura propia
Hoy no hay información que indique que esa estructura haya sido reasignada o dejada de utilizar, lo que abre un interrogante serio: si el Municipio sigue sosteniendo su propio sistema y además paga más de 5 millones de pesos mensuales a un tercero, podríamos estar ante una doble erogación de fondos públicos.
Por eso pedimos la intervención del Tribunal, para que analice el expediente y determine si esta contratación cumple con los principios de legalidad, razonabilidad y uso eficiente de los recursos públicos.
Firma:
Bloques de Concejales UCR - Pro de Chacabuco
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