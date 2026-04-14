Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es para la tarde de este martes, de nivel amarillo. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
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