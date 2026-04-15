Hubo un procedimiento contra el narcotráfico en Chacabuco

Novedad.
Luego de mucho tiempo se dio a conocer un procedimiento contra el narcotráfico en Chacabuco.
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El mismo fue desarrollado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junin en domicilios de Chacabuco. Se detuvo a una persona de sexo masculino de 32 años y se secuestraron estupefacientes y otros medios de prueba para la causa judicial.
El procedimiento se llevó a cabo entre el viernes y el sábado. Ocurrió en la zona de General Pinto y General Conesa – General Conesa y Azcuenaga. El lunes el detenido tras declarar ante la Justicia fue trasladado a la Comisaria 3° de la localidad de Hurlingham para su posterior alojamiento.-
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