Estas personas firmaron los boletos de terrenos de programas de Chacabuco

Acto.
Anoche se llevó a cabo un nuevo acto de firma de boletos de compraventa en la sala protocolar del primer piso del Palacio Municipal de Chacabuco.
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Acompañaron al intendente Rubén Darío Golía Adriana Citterio, secretaria general del SUTERH; Silvina Sperani, de la Cooperativa Frente Chacabuco; y Lucía Canteros, de la Cooperativa Sembrando Igualdad, quienes brindaron unas palabras en representación de cada institución. También participaron la directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta; el secretario de Gobierno, Javier Estévez; y el asesor letrado, Matías Sassoni.
Los beneficiarios que firmaron sus boletos de compraventa fueron: 5 integrantes de la Cooperativa Sembrando Futuro; 5 de la Cooperativa Frente Chacabuco; 10 del SUTERH Oeste; y 1 del gremio de Canillitas.
“Desde hoy ya pueden alambrar, forestar, mejorar o comenzar a construir -dijo Golía-.@@ A lo largo del año irán llegando los servicios que se están gestionando por separado. Para nosotros es una gran alegría poder completar este paso. Tener un terreno propio es fundamental, porque brinda seguridad a cada familia. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, desde el municipio seguimos avanzando mediante articulaciones con entidades bancarias y líneas de crédito, sin afectar recursos municipales. Hoy, más de 300 vecinos cuentan con su terreno propio”.
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