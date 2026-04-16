jueves, 16 de abril de 2026

Incendio en un vehículo en una ruta de Chacabuco

 

Esta noche. 

La sirena de bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por un incendio  de en un camión.




Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en la ruta 30 camino a Chivilcoy, cerca de la entrada a Palemón Huergo. Dos dotaciones de bomberos fueron al lugar.

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