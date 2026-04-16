Alerta entre los comerciantes de Chacabuco por compradores sospechosos

Situación
Se ha emitido una alerta entre los comerciantes de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es porque una mujer y un hombre intentaron comprar productos es un negocio de telefonía celular utilizando dólares falsos. El comerciante que compartió las imágenes con Chacabuquero comentó que la situación había sido puesta en conocimiento de la Policía.
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