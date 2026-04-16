jueves, 16 de abril de 2026

Pelea en un barrio de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se registró un altercado en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos personas de sexo masculino. La Policía fue convocada al lugar. Una versión indicada que una de las personas había sufrido una herida. Cuando el móvil arribó, solamente halló a un masculino pero sin lesiones visibles. No obstante, alegó que la otra parte tenía un arma blanca.

Ocurrió en Inmediaciones de Bravo y San Martín.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Incendio en un vehículo en una ruta de Chacabuco

- Necrológicas I

- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco

- Violento accidente en la tarde de Chacabuco

- La Municipalidad de Chacabuco habló de un polémico contrato y de una reunión urgente

- Alerta entre los comerciantes de Chacabuco por compradores sospechosos

- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

- Detuvieron a un ex policía acusado de estafas en Chacabuco, Rawson y la zona

- Carta de vecinos de Chacabuco al intendente por un reclamo

- Estas personas firmaron los boletos de terrenos de programas de Chacabuco

- Este auto fue secuestrado tras una particular situación en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Se conocieron los nombres de los demorados por estafas en Chacabuco y la zona

- Una vecina de Chacabuco dio a conocer una violenta situación

- Necrológicas I

- Accidente cerca de una escuela de Chacabuco

- "Llevamos el caso del contrato de limpieza de contenedores al Tribunal de Cuentas"

- Camionero de Chacabuco fue sentenciado a prisión por la Justicia Federal

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Hubo un procedimiento contra el narcotráfico en Chacabuco

- Confusión sobre el destino de un vehículo en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)