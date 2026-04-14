martes, 14 de abril de 2026

Confusión sobre el destino de un vehículo en Chacabuco

 


Este martes. Se incluye el informe diario de Tránsito.

Este martes se registró una confusa situación en la ciudad de Chacabuco.



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Un vecino llamó a la Policía alegando que le habían robado la moto de la vereda de la casa a plena luz del día, más específicamente, a la de la tarde.

Una breve investigación permitió establecer que la moto 110cc había sido retenida al paso por personal del Área de Tránsito por falta se luces y patentes.

Ocurrió en Mitre entre Salta y Alfonsín. 

Informe. La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre las tareas realizadas este martes en Chacabuco.

En recorrido de móviles y motos de tránsito se labraron dos actas de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido.

Se labraron tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por venta ambulante sin autorización (Se decomisó mercadería).

En operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Alvear y Dean Funes, Olavarría y Santa Fe, Alvear y Remedios Escalada de San Martin se retuvieron 10 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. 4 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. 

Se labró acta de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública

Foto: Google Maps


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