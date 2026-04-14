Confusión sobre el destino de un vehículo en Chacabuco

Este martes. Se incluye el informe diario de Tránsito.
Este martes se registró una confusa situación en la ciudad de Chacabuco.
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Un vecino llamó a la Policía alegando que le habían robado la moto de la vereda de la casa a plena luz del día, más específicamente, a la de la tarde.
Una breve investigación permitió establecer que la moto 110cc había sido retenida al paso por personal del Área de Tránsito por falta se luces y patentes.
Ocurrió en Mitre entre Salta y Alfonsín.
Informe. La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre las tareas realizadas este martes en Chacabuco.
En recorrido de móviles y motos de tránsito se labraron dos actas de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido.
Se labraron tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por venta ambulante sin autorización (Se decomisó mercadería).
En operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Alvear y Dean Funes, Olavarría y Santa Fe, Alvear y Remedios Escalada de San Martin se retuvieron 10 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. 4 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
Se labró acta de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública
Foto: Google Maps
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